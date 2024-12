Parcheggio con la App. Terranuova va avanti

Una nuova applicazione che permetterà di pagare comodamente il parcheggio dal proprio smartphone eliminando l’impiccio di dover ricorrere forzatamente alla moneta. Si chiama Bmove, è il nuovo sistema di pagamento online - che ha sostituito Phonzie - messo in atto dal comune di Terranuova e col quale sarà possibile pagare solo i minuti di sosta realmente utilizzati senza lasciare del credito, come spesso può accadere se si va incontro a commissioni di varia natura senza sapere con esattezza quanto ci si può impiegare. Il funzionamento di bmove è semplice ed efficiente: una volta parcheggiata l’auto basta aprire l’app, selezionare la zona di sosta e avviare il conteggio dei minuti effettivi. In questo modo, si paga esclusivamente per il tempo effettivamente trascorso nel parcheggio, senza doversi preoccupare di dover stimare in anticipo la durata della sosta. Inoltre, il sistema offre la possibilità di estendere il tempo di sosta in modo rapido e pratico, evitando sanzioni in caso di prolungamento. Si può pagare il servizio usando il metodo di pagamento preferito: carta di credito, Apple Pay, Google Pay e Paypal. L’applicazione è presente in decine di città, italiane ed estere, e dà accesso anche ai parcheggi del Gruppo Best in Parking, senza biglietto e a tariffe scontate. Uno strumento quindi per far risparmiare tempo e denaro agli automobilisti, pagando l’effettiva sosta con un click direttamente dal proprio cellulare. In un’era sempre più digitale ecco questa interessante proposta, che magari anche altri comuni in futuro metteranno in pratica per cercare di essere sempre più al passo coi tempi.

Mas. Bag.