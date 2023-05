Parcheggi, riapre il mercato Oltre 100 posti disponibili e Spirito Santo a pagamento

di Laura Lucente

Lavoratori pendolari e residenti in primis tirano un primo sospiro di sollievo per la quasi conclusione dei lavori al parcheggio del Mercato vecchio di Cortona. Da oggi gran parte dello stallo di sosta ai piedi delle mura etrusche riapre alla fruizione, per altro gratuita. 3 mesi di lavori e 180 mila euro il costo complessivo dell’opera che ha fatto salire di 15 unità gli stalli, passando da 85 a 100. Un intervento per il quale non sono mancate le polemiche vista la scelta di provvedere al taglio di alcuni alberi secolari nell’area. Polemiche che il sindaco Luciano Meoni nella foto) ha cercato di sopire spiegando a più riprese che l’area parcheggio "vedrà un arricchimento delle alberature perimetrali, con la piantumazione di nuovi tigli, ippocastani e altre piante ornamentali che andranno a migliorare la presenza del verde". L’intervento ha previsto anche la riqualificazione dei marciapiedi, il miglioramento dell’accessibilità dell’attraversamento pedonale verso l’area sportiva, il rifacimento dei cordoli oltre alla nuova pavimentazione.

Ai 15 posti appena recuperati, il Comune conta di aggiungerne altri 15, con la nuova segnaletica orizzontale che verrà ripristinata sempre nell’area del Mercato, ad oggi non interessata dai lavori, ovvero quella più a ridosso di via Guelfa. Intervento che sarà realizzato nei prossimi giorni. Insomma, in un colpo solo tornano disponibili 120 posti auto, manna al risveglio del turismo. Fra le opere in vista anche il nuovo marciapiede lungo la salita di accesso dalla chiesa dello Spirito Santo al piazzale.

Con la riapertura del mercato vecchio, però, parte la nuova “Era” a pagamento nell’altro importante parcheggio cittadino, ovvero quello dello Spirito Santo, dove già da tempo erano stati installati i parcometri e realizzate le strisce blu.

Mentre residenti del centro storico e quelli del territorio comunale potranno contare su una tariffa di 10 euro nel primo caso e di 30 euro nel secondo per sostare nel parcheggio a pagamento, c’è incertezza sulle tariffe dei pendolari che non risiedono a Cortona. Un buon numero, visto che nel centro insistono numerose attività commerciali e uffici pubblici.

A proposito di stalli garantiti ai residenti c’è chi ha messo all’ordine del giorno dell’assemblea la richiesta di una revisione effettiva di quelli esistenti. È il comitato cittadini del centro che si riunirà questa sera.

Per risolvere l’annosa questione della carenza di parcheggi il Comune sta cerca altre soluzioni. Ancora da confermare il recupero di un parcheggio da 35-40 posti in una zona poco distante dalle mura, prospicente alla porta di via Roma. La città attende con ansia anche il più volte annunciato progetto di multipiano da 150 posti in piazza Mazzini conosciuta ai più come porta Colonia, che dovrebbe essere costruito in project financing.