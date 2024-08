Paolo Tizzanini domani a Unomattina presenta due piatti

Paolo Tizzanini sui teleschermi di mamma Rai. Il conosciuto proprietario dell’osteria dell’Acquolina, che si trova sulla Setteponti nel comune di Terranuova, sarà infatti ospite domani alle 10 di "Unomattina estate" programma condotto dal sangiovannese di adozione Alessandro Greco. Presenterà due ricette con assoluto protagonista il baccalà, la prima un’insalata fredda con patate e olive nere da potersi tranquillamente consumare anche in spiaggia e l’altra, più rifinita, un tagliolino all’uovo rigorosamente fatto in casa con un sugo molto gustoso. "Con Alessandro Greco - afferma il ristoratore - ci conosciamo da sempre e per me sarà un autentico onore presenziare al suo programma. Farò risaltare nelle sue maggiori qualità il baccalà, che è un alimento di un tempo povero ma altrettanto ottimo da cucinare in molte varianti".