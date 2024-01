Palio dei Rioni, Mangani resta magistrato. Si accendono i motori per la sfida di giugno

Sarà anche per il 2024, Pierpaolo Mangani (nella foto) a ricoprire il ruolo di Magistrato del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Una nomina giunta all’unanimità già nel tardo pomeriggio di giovedì scorso quando si è riunita, per la prima volta in questo nuovo anno, la Commissione Superiore del Palio.

La fumata bianca non ha tardato ad arrivare: tutti i membri della commissione hanno indicato, per il secondo anno consecutivo, il nome di Pierpaolo Mangani, consapevoli dell’ottimo lavoro da lui svolto nel corso dell’edizione 2023, oltre che dell’esperienza e delle conoscenze maturate nell’ambito della storica manifestazione castiglionese. Mangani in passato era già stato vertice del Rione Cassero.

"Sono molto felice e provo grande soddisfazione nel ricevere la fiducia dei tre Rioni e di tutta Commissione Superiore dell’Ente Palio – dichiara Pierpaolo Mangani all’indomani della sua nomina – Mancano poco più di cinque mesi al Palio, ma la macchina organizzativa è già in moto e so che i Capitani stanno definendo le proprie strategie. Auguro buon lavoro a tutti noi e ringrazio l’Ente Palio per la mia nomina a Magistrato del Palio".Anche quest’anno, subito dopo la nomina del Magistrato, sono state esposte, come da rito, su Palazzo San Michele, le bandiere dei tre Rioni per annunciare l’inizio solenne dell’anno paliesco.

L’affissione ha fatto, dunque, scattare il conto alla rovescia per l’edizione 2024 del Palio che, quest’anno si terrà la terza domenica di giugno, il 16 del mese.

L’albo d’oro vede, dopo la vittoria di Porta Fiorentina, gli arancioverdi in testa con 15 pali vinti.