"Palestra di vita tra fatti e opinioni"

Per il terzo anno consecutivo Tca spa ha deciso di partecipare all’iniziativa "Cronisti in classe", per molti studenti una vera e propria palestra di vita grazie al campionato di giornalismo che li vedrà misurarsi con questo mestiere provando a raccontare la realtà. Un modo, secondo l’azienda aretina, per stimolare i giovanissimi ad essere protagonisti nel costruire l’informazione. "Abbiamo deciso di supportare nuovamente questa iniziativa, per molte ragioni, di anno in anno sempre più rilevanti – spiega il direttore generale di Tca spa Tommaso Chiarini - ‘Cronisti in classe’ ci sembra un modo efficace per produrre impatti su ampia scala. Viviamo in un’epoca di sovraccarico di informazioni, a velocissima diffusione, dove purtroppo l’affidabilità assomiglia sempre più a un punto interrogativo, più che a un punto fermo. Per questo, è molto importante che ogni persona sia stimolata a farsi alcune domande, quando entra in contatto con qualsiasi tipo di notizia, soprattutto a partire da età molto giovani, affinché ciò diventi un’abitudine". Di qui la decisione di supportare ancora una volta l’iniziativa promossa da La Nazione che attraverso il campionato di giornalismo per mesi entra nelle scuole e fa scendere in campo direttamente i ragazzi. "Ogni narrazione non può che essere parziale nella sua rappresentazione della realtà, allo stesso tempo il potere che l’informazione ha di agire sulle nostre visioni e scelte è totalizzante, da ciò deriva l’importanza di imparare la differenza tra fatti e opinioni, tra fonti autorevoli e verificate e non, tra la distanza che esiste sempre tra la rappresentazione della realtà e la realtà stessa – prosegue il direttore generale di Tca spa Tommaso Chiarini - Le notizie influenzano le nostre decisioni a ogni livello e una persona giovane che sa come nasce una notizia sarà una persona adulta meglio informata e capace di partecipare attivamente alla costruzione di senso".

A.B.