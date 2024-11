Palazzo delle Laudi si svela. Via i ponteggi dopo 3 anni. Il centro ritrova un gioiello

È questione di giorni, ma finalmente i ponteggi che da quasi tre anni e mezzo avvolgono le colonne della facciata dello storico Palazzo delle Laudi, sede comunale di Sansepolcro, verranno smontati. Trova pertanto risposta la domanda che tantissimi biturgensi si ponevano da lungo tempo, quasi come se fosse diventata un tormentone. A seguito dei distacchi di pietra serena, le colonne erano state ingabbiate per motivi di sicurezza; sembrava per qualcuno che la situazione dovesse sbloccarsi chissà quando, che sarebbe durata ancora un bel po’ e invece ecco la dichiarazione del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi: "Siamo riusciti a reperire un restauratore – precisa – che ha già compiuto un primo sopralluogo e che prestissimo tornerà per una nuova analisi. L’altra positiva notizia riguarda lo stato della pietra di cui si compone la facciata: le verifiche hanno infatti evidenziato uno stato generale meno delicato di quanto avevamo ipotizzato e forse temuto, per cui siamo riusciti a stanziare una somma che permetterà di intervenire a fare in modo che l’edificio torni a mostrarsi nella sua integrità". L’operazione di acquisto dell’immobile, con la prima rata versata quest’anno al Demanio, ha senza dubbio agevolato le cose, con l’intenzione già manifestata dal sindaco Fabrizio Innocenti di togliere a breve le impalcature. Non era stato possibile in occasione delle rievocazioni di settembre, ora sarà già realtà a Natale; ricordiamo che tutto era iniziato nel febbraio del 2021 in una mattinata piovosa, quando in Comune era stato celebrato un matrimonio con rito civile: sotto il loggiato si stavano scattando le foto ricordo, quando un pezzo di pietra si staccò, colpendo in maniera non grave una invitata, che comunque aveva dovuto essere trasportata al pronto soccorso.

I ponteggi vennero montati in maggio e da allora non sono stati più toccati, rimanendovi per quattro estati di fila e diciamo questo perché si tratta della stagione nella quale l’afflusso di turisti è maggiore. Per giunta, via Matteotti è a suo modo l’asse centrale del centro storico, collegando piazza Torre di Berta con piazza Garibaldi, l’Arco della Pesa e il museo civico passando attraverso la cattedrale e appunto Palazzo delle Laudi.