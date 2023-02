Palaffari, c’è il Mercatino delle Pulci Giro del mondo tra banchi e stili

di Angela Baldi

Anticipata ieri da un pomeriggio in versione "dèballage" servito anche per irimi acquisti mentre gli espositori scaricavano la merce e iniziavano a sistemare i propri banchi, torna oggi per tutta la domenica il grande Mercatino delle Pulci ad Arezzo Fiere.

Appuntamento nei padiglioni di via Spallanzani dalle 9 alle 19 con centinaia di espositori tra svuota soffitte, collezionisti e hobbisti vintage, handmade e sbaracco dei negozi. In tutto sei padiglioni con oltre cinquecento banchini per una nuova giornata all’insegna del riuso e del riciclo, secondo la filosofia che promuove l’economia circolare e la seconda vita degli oggetti. Ieri tanta gente al Palaffari anche per il pomeriggio di disimballaggio. Dopo i primi acquisti, il grande Mercatino delle Pulci, unico nel suo genere e in versione indoor, è pronto oggi ad ospitare migliaia di visitatori da tutto il centro Italia. E a bissare i successi delle edizioni giù archiviate.

Centinaia di espositori hanno allestito i loro banchi con oggetti usati, articoli di seconda mano, vintage, collezionismo, opere fatte a mano. Presenti anche tante occasioni di super saldi grazie allo sbaracco dei negozi con abbigliamento, calzature, arredo, oggettistica e accessori.

L’evento, il più grande nella sua versione al coperto, è tornato dislocato in sei padiglioni di Arezzo Fiere all’interno dei qualisono presenti anche otto punti di ristoro, l’area relax e lo spazio bimbi con attività ludiche, sport, giostre, gonfiabili e laboratori. Per tutta la giornata presenti anche gli operatori di "Racconti in valigia" con tanti laboratori creativi per scatenare la fantasia dei bambini e non solo.

Al Mercato delle Pulci non mancherà perfino un’intera area dedicata al vintage - stile molto gettonato da collezioni e appassionati - che insieme agli altri cinque padiglioni destinati ad altrettante categorie, ne fa uno degli eventi più importanti d’Italia.

Tra i banchi del Palaffari si potrà curiosare tra abiti, bigiotteria, accessori, oggetti di arredamento, articoli fotografici, computer, strumenti musicali, giradischi e oggetti unici nel loro genere che hanno caratterizzato la cultura e il modo di vivere di un determinato periodo della nostra storia, tanto da essere considerati oggi di grande pregio. Uno dei sei padiglioni è completamente dedicato agli svuota soffitte con giochi, articoli per bambini e hobbistica, oltre a un’area gaming club per mettersi a caccia di giochi da tavolo e divertimento d’altri tempi. Un altro padiglione è poi dedicato al collezionismo, accanto lo spazio casalinghi e gli arredi. Centinaia le proposte degli espositori per portare a casa pezzi curiosi e intramontabili a prezzi assolutamente per tutte le tasche.

Ingresso ad Arezzo Fiere a 2 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni. Tra gli eventi collaterali della giornata, la presenza della mostra museo del collezionismo con la Pro Loco di Subbiano, le mostre artistiche e la sezione scrittori emergenti.