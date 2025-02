Paese in lutto. È morto Prosperi

La comunità di San Giovanni piange la scomparsa di Gianni Prosperi, figura di riferimento nel volontariato cittadino e tra i soci fondatori di Cittadini Attivi, associazione nata per la tutela dell’ambiente, del decoro urbano e per promuovere una comunità più coesa. Prosperi si è spento giovedi sera nella sua abitazione, lasciando un segno profondo nel tessuto sociale locale. Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti e dell’identità cittadina, Prosperi aveva contribuito a numerosi progetti di valore per la comunità.

Tra questi, il "Percorso della Costituzione", inaugurato nell’aprile 2024, un itinerario didattico composto da 40 pannelli collocati lungo il parco Falcone e Borsellino, che illustrano i principi fondamentali della Repubblica. Aveva inoltre realizzato il Cippo di Ipazia, installato sul Lungarno Don Minzoni grazie all’iniziativa della Consulta delle Pari Opportunità. Tanti i messaggi di affetto e riconoscenza per Prosperi, non solo da San Giovanni, ma da tutto il Valdarno.

Tra i tanti ricordi, spicca quello di Pierluigi Ermini, coordinatore valdarnese di Libera e amico di lunga data: "Le tue mani d’oro hanno reso più bella e colorata la nostra San Giovanni. Hai regalato la tua fantasia e le tue capacità alla città: panchine ridipinte, aiuole curate, recinzioni sistemate, giardini puliti e accoglienti. Sei stato un esempio autentico di cittadinanza attiva, sempre proiettato verso il futuro", ha scritto Ermini in un commosso post sui social.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dall’associazione dei Cittadini Attivi, di cui Gianni Prosperi è stato uno degli elementi più rappresentativi, soprattutto dal punto di vista operativo. I suoi funerali si sono tenuti ieri alla chiesa di San Lorenzo e la partecipazione è stata numerosissima. Tanti, infatti, hanno voluto dargli l’ultimo saluto.