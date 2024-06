"Paese a due velocità". Rossi punta al rilancio

Silvia Rossi, 36 anni, madre didu due figli e titolare di una galleria d’arte, punta a prendere le redini di Bibbiena con la Lista di Comunità.

Qual è il progetto più importante che ha per Bibbiena?

"Rimettere la qualità della vita al centro dello sviluppo del comune. Investire in servizi essenziali, migliorare viabilità e parcheggi, valorizzare centro e piazze come luoghi di aggregazione e socialità. E poi promuovere il commercio locale attraverso i centri commerciali naturali. Vogliamo creare un ambiente in cui giovani e anziani, possano vivere serenamente. Vogliamo che i giovani costruiscano qui il loro futuro".

Cosa non va e cosa bisogna cambiare?

"Ci sono diversi aspetti da migliorare, tra cui la viabilità, la gestione dei parcheggi e la promozione del commercio locale. Ci sono troppe zone degradate e abbandonate, alcune rappresentano un rischio per la salute dei cittadini. Problematiche urgenti che aspettano una soluzione da troppi anni. Serve un approccio più organico e strategico. Serve andare oltre le apparenze".

Su cosa ha puntato in campagna elettorale?

"Sull’ascolto. Abbiamo lavorato a un programma realizzabile, sostenibile e finanziabile, senza false promesse. Puntiamo a una politica che risponda davvero alle esigenze dei cittadini, con soluzioni concrete e di vero aiuto, per la conciliazione vita lavoro, nuove opportunità rivolte ai giovani e per rendere più bello e sereno vivere a Bibbiena".

Sonia Fardelli