Padre Fineschi al timone della Verna

"Il mondo in cui viviamo oggi non vuole maestri, non vuole documenti scritti, non vuole semplici parole. Vuole testimoni, vuole dei corpi che si possano vedere e toccare, come quello di Francesco". Parola di padre Guido Fineschi, da settembre il nuovo guardiano della Verna. Non è un messaggio programmatico, è il passaggio di una sua recente omelia, sempre lì, sul monte della fede. Dove già vive da mesi, di fianco all’attuale guardiano Francesco Brasa. Una teologia fatta di incontro, di sostanza, di profondità, quindi in uno stile che accomuna i due religiosi, ad un passo dalla staffetta.

La staffetta sul monte, per i francescani uno dei ruoli chiave dell’ordine, a volte preliminare anche alle nomine vescovili: pensiamo ad esempio a padre Rodolfo Cetoloni, per anni vescovo a Montepulciano e poi a Grosseto. Brasa finisce un periodo intenso, di circa sette anni, e nel quale ha fatto crescere il santuario malgrado il freno non irrilevante del Covid: che nei corridoi della Verna entrò a capofitto, contagiando buona parte della comunità.

Lascia dopo aver progettato la nuova cappella nel bosco e poco prima del lancio degli eventi per gli 800 anni dalle Stimmate. "Me li godrò – sorride – ancora di più, con qualche responsabilità in meno".

Guido Fineschi è stato per anni provinciale dei frati minori della Toscana, in questo proprio come lo stesso Cetoloni ormai diversi anni fa e come il compianto padre Fiorenzo Locatelli.

Fineschi era arrivato alla nomina solenne da parroco a Piombino nella chiesa dell’Immacolata e San Cerbone. Piombino dalla quale i fedeli lo avevano lasciato andare con grande rammarico e dove ha lasciato un segno profondo.

Diventa guardiano all’inizio di un anno fondamentale per La Verna. Sulla quale già cominciano ad accendersi i riflettori.