Ottimi risultati per l’Universo Danza

Importante successo per Universo Danza Asd, l’associazione casentinese, che il 24 marzo ha partecipato all’edizione 2024 del concorso nazionale per valorizzare e promuovere l’arte coreutica "Scandicci in Danza" distinguendosi in ogni disciplina proposta tra le 110 coreografie in gara. Denise Norcini ha ottenuto il primo posto nella categoria modern, sul podio anche le coreografie di Laura Gorini, Vanessa Milaneschi ed Elisa Ceccarelli. L’evento che si è svolto al Teatro Aurora di Scandicci ha come obbiettivo quello di far emergere e incoraggiare il talento di giovani danzatori, non ancora professionisti e spazia nel repertorio non solo del classico e neoclassico, ma anche modern, jazz, contemporaneo e hip hop. Le coreografie sono state valutate da una giuria di notevole spessore artistico.