Ottanta studenti del liceo Petrarca vanno a lezione di teatro

Ottanta studenti del liceo classico e musicale Petrarca a lezione di teatro. L’associazione culturale Noidellescarpediverse ha rinnovato il proprio impegno all’interno dell’istituto aretino per favorire l’educazione e la formazione all’arte teatrale nelle giovani generazioni, dando ulteriore seguito a un progetto da record in termini di longevità e partecipazione. Il laboratorio del liceo Petrarca ha infatti preso il via nel lontano 1993 e viene proposto ininterrottamente da ben trentadue anni, con un format atteso e partecipato che registra il coinvolgimento di un numero sempre crescente di alunni.

Questo progetto è curato fin dalla prima edizione dal regista Riccardo Valeriani (nella foto) con la collaborazione di Samuele Boncompagni dei Noidellescarpediverse e propone un percorso progressivo in più fasi dove il teatro viene inteso come uno strumento di espressione, socializzazione, apprendimento, crescita personale e conoscenza di sé stessi. Gli alunni, divisi in cinque gruppi omogenei a seconda dell’età e della preparazione, sono protagonisti di laboratori finalizzati a interiorizzare le diverse dinamiche del palcoscenico, tra giochi ed esercizi su improvvisazione, mimica, utilizzo della voce e dello spazio, arrivando infine a un lavoro specifico per l’interpretazione e la riscrittura dei testi dei grandi autori di ieri e di oggi.

Il progetto troverà la propria conclusione nella realizzazione di veri e propri spettacoli che verranno messi in scena nella rassegna "Il Classico in scena" che, da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, sarà ospitata dal teatro "Pietro Aretino". "Siamo molto contenti - commenta la professoressa Lisa Sacchini, dirigente scolastico del Liceo "Petrarca", - di aver nuovamente attivato questo progetto di educazione teatrale che va avanti da trentadue anni e che, edizione dopo edizione, registra una fortissima partecipazione. Un motivo di particolare soddisfazione è rappresentato dal fatto che questi laboratori uniscono tutto il nostro istituto".