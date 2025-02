"Ospiti" con Carlina Torta inaugura oggi il ciclo Aurora in Scena

Oggi alle 18 prende il via AuroraInScena con la direzione artistica di Barbara Petrucci della compagnia Diesis-Teatrango. La rassegna di quest’anno si svolgerà nel periodo febbraio - maggio sempre in orario pomeridiano domenicale con il coinvolgimento di espressioni artistiche differenti, performance di teatro, scrittura biografica, canzone d’autore. Gli eventi scelti confermano la necessità di "comunicare" attraverso lo spettacolo dal vivo, in un continuo e intimo rapporto tra azione scenica e pubblico, dimostrando che il teatro ha bisogno di sperimentare sempre nuovi linguaggi ed esprimerli con passione.

L’ Aurora è un luogo dove condividere esperienze culturali in un contesto inclusivo nel quale riconoscere il significato e la bellezza della parola e del suono della voce, l’armonia in musica, il valore delle persone, le possibilità del conflitto umano come ispirazione e trasformazione artistica, l’identità come contenuto fondamentale per una comunità consapevole.

Oggi si parte con lo spettacolo Ospiti, scritto diretto ed interpretato da Carlina Torta insieme all’attore e pianista Aldo Gentileschi. Uno spettacolo originale e tragicomico, un atto unico in 14 quadri, inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto di Renata Viganò, che scandiscono il tempo della strana convivenza tra due personaggi all’apparenza molto diversi tra loro. Come possono, una "anziana" bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l’attrice, e un "giovane" ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico, condividere lo stesso tetto? Attraverso conflitti, risate, momenti toccanti, situazioni comiche e drammatiche i protagonisti esplorano temi universali di rinascita, amicizia e speranza.

Ingresso libero con tessera Arci. AuroraInScena prosegue domenica 23 marzo alle 18 con "Parliamo di poesia" performance con Claudio Gino Gianni, Marco Boncompagni e Bruno Fanetti.