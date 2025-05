Ospedale, le strade sono ancora al buio

Brancolano nel buio pedoni, ciclisti, automobilisti e forse anche i tecnici chiamati a risolvere il guasto. Cronaca dall’ospedale (senza illuminazione pubblica) di Arezzo. Dove le luci funzionano un giorno no e l’altro pure. Dopo il blackout in zona San Donato di lunedì 12 maggio, martedì la situazione è tornata alla normalità. Appena 24 ore di luce per poi ripiombare il giorno successivo nell’oscurità totale. A documentare la situazione è ancora Ivo Brocchi in un video. Il direttore di Radio Fly infatti è tornato di fronte all’ospedale mercoledì 14 maggio alle 22 per realizzare contenuti da condividere in trasmissione con Giuseppe Misuri. "Mi trovo all’intersezione tra via Laschi e via Nenni, siamo all’ingresso del parcheggio coperto dell’ospedale – spiega - di fronte al Cup, siamo di nuovo nella condizione di lunedì, nessuna luce in via Nenni dal tratto del parcheggio del San Donato all’ingresso dell’ospedale". Una situazione che non riguarda solo gli ultimi giorni, ma che si protrae da cinque mesi. "In questa zona dal dicembre 2024 ci sono state interruzioni continue di elettricità nel tratto di marciapiede che va dal semaforo del pronto soccorso all’ingresso principale dell’ospedale – continua Brocchi - lunedì però la situazione si è aggravata perché non solo non c’è luce nel tratto di marciapiede, ma manca anche nell’area antistante l’ingresso del San Donato. La piazzetta è al buio". Idem dicasi per via Nenni come successo lunedì sera. "Mentre martedì 13 maggio tutta la strada era illuminata per l’intervento di una squadra di manutenzione – spiega il direttore di radio Fly - il giorno dopo invece, siamo di nuovo ripiombati nel buio totale. Praticamente l’impianto ha funzionato 24 ore. Devono capire una volta per tutte cosa accade".

Il video realizzato mercoledì 14 alle dieci di sera, mostra persone che si aiutano con il telefonino e la torcia accesa per camminare. "Nessuna illuminazione anche nelle strade di fronte all’ospedale, nella zona di via Giovanni Acuto, via Giovanni XXIII, via Craxi – continua Brocchi - per fortuna funziona il semaforo. Anche la parte di via de Gasperi dal semaforo dell’ospedale all’ingresso del pronto soccorso è al buio e così il restante tratto di via Nenni fino alla rotatoria sulla tangenziale". La situazione si protrae da mesi ma ogni volta che i tecnici intervengono, i problemi si ripresentano puntuali sempre nelle stesse strade. E’ accaduto l’ultima volta mercoledì, dopo che l’assessore Casi ha sollecitato l’intervento di una squadra di tecnici di Edison. "Il problema sono i pozzetti dei collegamenti – spiega Casi – i tecnici sono ancora al lavoro perché è necessario sostituire tutte le connessioni".