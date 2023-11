Ospedale dedicato a Vegni. L’ex direttore dà il nome alla struttura di Foiano

FOIANO

Da ieri l’ospedale di Foiano è intitolato al professor Lisimaco Vegni: a primavera partiranno i lavori di ristrutturazione dell’edificio. "Sono contenta di essere qui oggi per ricordare un professionista che è stato importante per questo ospedale e che ha fatto la storia di questa nostra struttura", così Antonella Valeri, direttrice amministrativa Asl Tse, che ricorda la figura del professor Vegni, direttore dell’ospedale di Foiano dal 1965 al 1992, anno del suo pensionamento. A breve inizieranno i nuovi lavori di ristrutturazione della struttura, come ha spiegato la direttrice amministrativa Antonella Valeri.

"Un ospedale che è fiore all’occhiello, primo in Italia di questo tipo, e che a breve sarà al centro di lavori di ristrutturazione per 3 milioni di euro. La gara di appalto è già stata assegnata ed entro Pasqua è prevista l’apertura del cantiere". "Avevamo pensato a questa intitolazione da molto tempo – racconta il sindaco Francesco Sonnati – e oggi, grazie alla disponibilità della Asl Toscana sud est, ed alla sensibilità della famiglia la possiamo realizzare. Per la sanità della Valdichiana e per la comunità di Foiano il professor Vegni ha rappresentato un punto di riferimento straordinario".

"Questo ospedale accoglie persone reduci dal ricovero ospedaliero – spiega Lucia Testini, responsabile cure primarie Valdichiana aretina – e anche coloro che vengono direttamente dal proprio domicilio su segnalazione del proprio medico di famiglia. Qui si permette alle persone che non hanno una rete familiare, o che non possono essere seguite dalla propria famiglia, di riprendere il proprio cammino nel modo migliore".