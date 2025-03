OroArezzo, partito il conto alla rovescia. La fiera scalda i motori: ecco le novità

Tanti appuntamenti di spessore nella Primavera di Arezzo Fiere. Uno su tutti l’evento di punta di maggio con il ritorno di OroArezzo, come spiega il Presidente Ferrer Vannetti: "A breve avremo il grande e immancabile appuntamento con Oroarezzo del prossimo maggio". Dal 10 al 13 maggio prossimi si terrà la 44esima edizione di Oroarezzo che si prepara ad accogliere i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria, con il salone organizzato da Italian Exhibition Group: la manifestazione concentra l’eccellenza della produzione industriale del prezioso nel distretto che occupa il gradino più alto del podio nazionale dell’export: secondo gli ultimi dati congiunturali elaborati a gennaio da Federorafi Confindustria per una ricerca sul settore orafo-gioielliero condotta da Mediobanca su scala nazionale, Arezzo si conferma campione di esportazioni tra i distretti italiani del settore con una crescita del 119%, per 5,3 miliardi di euro di valore. Subito, dal 28 al 30 marzo tornano invece al palaffari il Mercatino del Calcit con Indanza e la Festa dei Bambini. “Expoarte Città di Arezzo” sarà, invece, la nuova Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, che si terrà il 29 e 30 marzo presso Arezzo Fiere con la Direzione artistica di Gianni e Matteo Zucca. Offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello con la presenza di gallerie da tutta Italia, artisti affermati e i più interessanti autori emergenti. Dall’1 al 10 aprile ci saranno alcuni concorsi, e dall’11 al 13 aprile il raduno Harley Davidson. Il 28 e 30 marzo ancora concorsi, il Privacy day il 6 giugno e poi dal 20 congresso dei Testimoni di Geova.