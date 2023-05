Oroarezzo: ecco i vincitori del concorso première

Arezzo9, 15 maggio 2023 – Oroarezzo 2023 ha decretato i vincitori della 32ª edizione di PREMIÈRE, il concorso che premia il gioiello che meglio esprime l’eccellenza della produzione Made in Italy di oreficeria e gioielleria.

Un evento che promuove il profondo legame del prezioso con lo stile e la moda per valorizzare il patrimonio di creatività e savoir faire rappresentato dalla tradizione orafa di Arezzo e dei distretti italiani. 56 le creazioni in gara, presentate da altrettante aziende (l’elenco completo è disponibile su www.oroarezzo.it/it/premiere) ed esposte in una speciale installazione che accoglie i buyer internazionali nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, in occasione della manifestazione di Italian Exhibition Group in corso fino a domani, martedì 16 maggio.

I VINCITORI

13 creazioni sono state premiate nella serata di ieri allo showroom Sugar di Arezzo. Ad esprimere al meglio il tema della LUCE proposto da Beppe Angiolini, presidente onorario camera nazionale buyer della moda, ambassador di Oroarezzo e art director: MORAGLIONE 1922, QUADRIFOGLIO, F.A. GIOIELLI, ARTLINEA, ANIMA, SILVER LIGHT GROUP, GOBI PREZIOSI, VENEROSO, DANIELA NERI, GRAZIELLA BRACCIALINI, GIORDINI, UNOAERRE INDUSTRIES, ALUNNO & CO. Menzione speciale per D’ORICA.

“Proviamo a sorprendere e sorprenderci”, l’invito di Angiolini. Dunque massima libertà creativa per le aziende che hanno potuto concorrere con bracciali, collier, anelli dal design, dalle forme e dai volumi più vari, ma accomunati dalla capacità di rappresentare la forza luminosa del prezioso, all’insegna dello stile, dell’abilità produttive e della capacità di innovare che caratterizzano la manifattura italiana.

TALENTS UNDER 30: VINCE L’ITALIAN STYLE MARTA D’AMBROSIO, studentessa dell’istituto Tecnico Professionale Orafo Arezzo si aggiudica la categoria TALENTS con la collana “Luce è vita”.

Composta da un ricco elemento radiale con un cabochon di opale al centro da cui partono raggi lisci di oro giallo, alternati a quelli di oro bianco tempestati da luminose pietre di vari colori, secondo la giuria “rappresenta un tipico esempio di gioielleria che caratterizza le più raffinate realizzazioni dell’Italian Style”. Grazie alla collaborazione di realtà manifatturiere partner del distretto aretino, la vincitrice potrà veder realizzata la propria idea creativa.

La nuova categoria dedicata agli aspiranti orafi under 30 ha coinvolto tre classi degli istituti il Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello dell’Università degli Studi di Siena - Campus di Arezzo, l’Istituto tecnico professionale Margaritone e il Liceo Statale Piero della Francesca, entrambi di Arezzo, per un totale di 15 progetti a tema libero, esposti durante i quattro giorni di fiera. Una novità che punta a sostenere i nuovi talenti e favorire il contatto diretto con le aziende, per facilitare l’ingresso nel settore e l’avvio di un percorso professionale.

LA GIURIA

A valutare le creazioni preziose in concorso, la giuria presieduta da Beppe Angiolini e composta dalla giornalista, scrittrice e podcaster Mariella Milani che ha presentato la serata, dalla giornalista moda Rai1 Paola Cacianti, dagli stilisti Eva Cavalli ed Ermanno Scervino, dalla founder di Donna Jewel Laura Inghirami, dalle jewellery blogger Blingsis, dagli stylist Simone Furlan e Riccardo Maria Chiacchio, e dalla stylist e influencer Michela D’Angelo.