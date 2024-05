OroArezzo è ripartita di slancio: "Importanti prospettive di crescita". Il tema innovazione e la Première

Il primo giorno di OroArezzo conferma le buone sensazioni della vigilia. Il sabato del villaggio nella fiera giunta all’edizione numero 43 è fatto di un po’ di glamour al taglio del nastro e primi segnali incoraggianti sulle trattative. Le cifre sono sempre top secret, come logico nel mondo degli affari, ma la sensazione è che gli assenti abbiano torto. Come quelle aziende che ancora preferiscono Vicenza e snobbano una fiera del Palaffari che rappresenta il miglior biglietto da visita per l’export del distretto più importante d’Europa. I numeri, quello ufficiali, la dicono lunga: 370 espositori, in aumento rispetto al 2023, che si confrontano con quasi 400 compratori da 60 Paesi del mondo. Un rapporto "one to one" degno delle fiere più importanti al mondo.

"Siamo la città dell’oro - ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli - e i dati sull’export lo testimoniano, ma anche la città del genio, della cultura e dell’arte. Quest’anno celebreremo i 450 anni della morte di Giorgio Vasari, mettendo in primo piano la città e le sue manifestazioni più belle".

Nel suo saluto il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Renzo Ermeti ha sottolineato che "OroArezzo si tiene nel cuore del più importante distretto italiano per l’export orafo ed è una vetrina della manifattura che solo il Made in Italy sa realizzare con impareggiabile creatività e le tecnologie più avanzate. L’evoluzione di OroArezzo, che abbiamo condiviso a partire dallo scorso anno con gli stakeholder del territorio, inizia a dare i risultati: gli espositori crescono, siamo quasi a 400, aumenta il numero di Paesi di provenienza dei buyer ospitati: oltre 60. Apriamo al mondo della moda, con grandi brand per un evento unico come Precious Fashion. Coinvolgiamo i giovani, per dare ricambio generazionale al settore con il Career Day. Insomma, le premesse per fare bene ci sono tutte".

Nel pomeriggio di ierisi è parlato di fornitura responsabile con l’evento “Il responsible sourcing, tra opportunità e compliance” in collaborazione con Tca. Oggi si parlerà di “Trattamento delle superfici per gioielleria, oreficeria e accessori moda tra tradizione e innovazione” (ore 11), in collaborazione con Aifm, Associazione italiana finiture dei metalli. Ma anche dell’importanza della comunicazione in gioielleria, nel talk “Se la comunicazione è un lusso” (ore 14), e del ruolo del punto vendita nel talk “Se le gioiellerie non esistessero più” (ore 15): entrambi gli eventi sono in collaborazione con Federpreziosi Confcommercio. A seguire, le luci si accendono sul design, con la premiazione in fiera del concorso Première (ore 17.45) per la migliore manifattura italiana sul tema: "Amore e bellezza".