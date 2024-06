Orario estivo dei bus da martedì. Le novità per chi si sposta in città

Con la chiusura delle scuole, scatta da martedì 11 giugno l’orario estivo dei servizi Tpl di Autolinee Toscane per quanto riguarda tutti i bus urbani ed extraurbani. La principale novità riguarda i servizi urbani di Arezzo con il potenziamento delle linee urbane I,H/1 e N/2. Per la linea I la novità prevede che le corse raggiungeranno la centrale Enel; per la linea H/1 è prevista l’attivazione di una nuova corsa pomeridiana alle 18.02 da Frassineto/fattoria per Rigutino e viceversa. Infine, per la linea N/2 saranno attivate 3 coppie di nuove corse da Arezzo a Pratantico e viceversa. Il dettaglio degli orari può essere consultato consultabili nell’apposita sezione del sito web at-bus.it, dedicato a linee ed orari. Modifiche percorsi via Tarlati: dalle ore 4 alle 6.30 di oggi e domani, a causa di lavori di manutenzione stradale, è istituito divieto di transito in Via Tarlati nel tratto compreso tra intersezione con Via P.L. da Palestrina e intersezione con via Buonconte da Montefeltro. La linea B+ (corsa 6.15 da via Tarlati) effettuerà deviazione in Via Buonconte da Montefeltro, via Certomondo, Via P.L. da Palestrina e normale percorso.

Fermate soppresse (solo per la corsa linea B+ ore 6:15) Fermate alternative: via Tarlati 132 Ang. Villaggio Oriente. Inoltre, nei giorni 6-7-8 e 11-12-13-14-15 giugno dalle ore 4 alle ore 6:30 è istituito divieto di transito in via Tarlati nel tratto compreso tra intersezione con via Loi e intersezione con via Buonconte da Montefeltro. Inoltre, sempre sabato, dalle 14 alle 24 sarà chiusa al transito via A. Dal Borro nel tratto stradale compreso tra via Ugo della Faggiuola a via G. Bruno. Le linee interessate alla deviazione saranno F – M – N/1 (corsa ora 14:05 da Pratantico) – N/2 – 21S. Le corse dirette verso il centro transiteranno dalla rotatoria della Maestà di Giannino verso Via Fanfani (lato Meridiana) – rotatoria tangenziale e Via Nenni da dove riprenderanno regolare servizio.