"Ora sparo dal Palazzo del Pero: paura in paese"

PALAZZO DEL PERO

Con una carabina sotto braccio si è affacciato al terrazzo di casa e ha iniziato a puntare le persone che stavano affollando la piazzetta sottostante. È successo domenica sera, intorno alle 22,30, a Palazzo del Pero. Protagonista del folle gesto un uomo di 66 anni italiano originario di fuori regione. Lo stesso che pochi minuti prima, sceso di casa con il suo pitbull, aveva avuto una discussione con una persona del posto. Secondo il racconto di alcuni residenti il cane del 66enne avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo ragione per cui all’uomo gli sarebbe stato chiesto di mettergli la museruola per passare dalla piazzetta frequentata da molti bambini. E’ bastato così poco per far scattare il folle gesto? Certo è che poco dopo l’uomo è salito in casa e si è presentato sul terrazzo dell’appartamento al primo piano, armato della carabina. Arma che poi è stata riconosciuta essere ad aria compressa.

Ma la paura nella piazzetta del mercato è stata tanta alla vista di quella carabina che l’uomo puntava contro i residenti che, come ogni sera d’estate, frescheggiavano in compagnia. "Ora sparo": in un attimo c’è stato il fuggi fuggi generale. Tra chi cercava di nascondersi dietro un muretto e chi di proteggere il figlio. Intanto qualcuno, telefono alla mano, avvertiva i carabinieri. Dopo poco sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Palazzo del Pero. L’uomo si era già ritirato in casa dove è stato raggiunto dai carabinieri che hanno cercato di parlare con lui. L’uomo, senza precedenti, è stato poi portato in caserma. Nonostante in molti si siano assiepati sotto il terrazzo inferociti per il folle gesto, nessuna denuncia è stata sporta nei suoi confronti, se non quella dei carabinieri per minaccia aggravata.

Gaia Papi