Opere musicali inedite dalla Verna. Stasera il concerto in cattedrale

Opere inedite rinvenute nella biblioteca musicale del Santuario della Verna che vengono finalmente eseguite. Stasera alle 21, nella cattedrale di Sansepolcro, "Echi dal passato", iniziativa che nasce proprio per far riscoprire la produzione musicale del Sacro Monte, consegnando al pubblico anche composizioni che alla città di Sansepolcro vennero dedicate. Saranno presentati brani del XVIII e XIX secolo composti da due illustri maestri di cappella del Santuario della Verna, padre Giuseppe Lorenzo Pagnucci da Fabriano (1737–1802) e padre Giuseppe Lorenzo Luti da Signa (1791–1858), che resero solenni le ricorrenze cittadine biturgensi. Il progetto è stato ispirato da ricerche condotte nell’Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro da Lorenzo Tosi, organista della cattedrale, insieme a don Andrea Czortek, vicedirettore del medesimo Archivio, che si sono intrecciate con il lavoro della professoressa Laura Meozzi, curatrice della biblioteca musicale del Santuario,, durante il riordino e la catalogazione dei Fondi musicali dei frati musicisti alvernini. Il concerto è organizzato dal Coro Città di Piero Domenico Stella, che per l’occasione sarà affiancato nelle esecuzioni dal quartetto d’archi de "I Concertisti" e all’organo da Lorenzo Tosi, sotto la direzione di Bruno Sannai e Paolo Fiorucci. Frate Guido Fineschi, padre guardiano della Verna, ha ricordato: "La Biblioteca Musicale del Santuario è un prezioso tesoro,questo concerto è il proseguo di un’opera di valorizzazione del nostro patrimonio storico-musicale e rientra tra gli eventi per celebrare, San Francesco".