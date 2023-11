Opere al Chiostro di San Francesco. Un investimento da 400mila euro

LUCIGNANO

Un investimento da ben 400mila euro che servirà per recuperare e rifunzionalizzare il Porticato e il Chiostro di San Francesco di Lucignano. L’obiettivo è rendere quel luogo storico, simbolo del paese della Maggiolata, di nuovo, accessibile e fruibile. Nel dettaglio, il progetto prevede che venga sistemato il porticato di San Francesco, ripristinando le antiche percorrenze del complesso architettonico, sia in chiave espositiva museale sia come "documento storico culturale", così da renderlo accessibile e fruibile ai cittadini e ai visitatori, anche per iniziative ludiche e aggregative. Come spiega la sindaca di Lucignano, Roberta Casini "il recupero permetterà di restituire alla cittadina un pezzo significativo del Convento in diretto collegamento con i locali della biblioteca, con i locali antichi della Tessitura Femminale, con il ciclo di affreschi della Chiesa e con la piazza principale del paese che permetterà di ricucire un sentiero artistico tra i luoghi principali del paese". "Un percorso museale, espositivo e documentario per se stesso, oltre che delle narrazioni artistiche e delle rassegne che di volta in volta vi troveranno collocazioni", chiosa Casini. L’importo complessivo dell’intervento arriva a 400mila euro che verranno sostenuti per l’80% dalla Regione Toscana a seguito della vittoria del bando regionale "interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti toscani". Il cofinanziamento del Comune è invece di 80mila euro. I lavori sono già in corso e sono stati affidati ad una ditta di Monte San Savino. E’ il secondo maxi investimento della Regione Toscana che il Comune di Lucignano ottiene dopo quello di 570 mila che serviranno per recuperare e riqualificare i locali dismessi al piano terra del complesso architettonico del Palazzo Comunale di Lucignano. L’importo complessivo del progetto ammonta a 750 mila euro ma, come detto, verrà finanziato per l’80% da Regione, cioè per 570 mila euro, grazie al bando di rigenerazione urbana destinato ai comuni sotto i 20mila, 150mila euro invece quanto sarà a carico del municipio. "L’idea trainante dell’opera è quella di creare un luogo accogliente destinato agli adulti ed ai giovani per vivere a 360 gradi il loro diritto di appartenenza alla comunità, attraverso l’arte e la socialità" spiega Casini.