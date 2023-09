Operaio ferito alla gamba. Migliorano le condizioni

di Luca Amodio

Sono stabili le condizioni del 53enne che giovedì nel primo pomeriggio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro mentre stava lavorando in un’azienda agricola: l’uomo a seguito di una lesione sulla gamba era stato trasportato a Siena in codice rosso. L’episodio è accaduto a Frassineto: località del comune di Arezzo ma al confine con la Valdichiana Aretina, in particolare con i comuni di Castiglion Fiorentino, Monte San Savino e Marciano della Chiana. L’incidente si era verificato all’interno della una tenuta agricola della frazione aretina, sita nella strada vicinale del Duca. Nell’episodio è rimasto ferito un uomo di 53 anni mentre stava lavorando, forse in un silos. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe ferito profondamente ad una gamba mentre stava lavorando con un macchinario. Sembrerebbe una coclea per i cereali. Ma la dinamica è ancora da ricostruire nei contorni.

Trattandosi di un incidente sul lavoro è stato attivato da protocollo anche il Pisll (prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavori) che, come previsto nelle sue funzioni, porta avanti anche le indagini di polizia giudiziaria nel caso di infortuni sul lavoro. Saranno gli operatori della Asl ad accertare quanto successo. Intanto era partita nell’immediato la chiamata ai soccorsi del 118. I mezzi di emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est erano arrivati quanto prima all’azienda con un’ ambulanza infermieristica della Pet da Monte San Savino per i primi soccorsi anche se per il lavoratore è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1.

Atterrato il Pegaso è partita la corsa nei cieli in direzione Siena, al policlinico Santa Maria Le Scotte dove l’uomo è arrivato nel pomeriggio in condizioni d’urgenza: in codice tre, cioè rosso. Ancora giovedì sera la prognosi era riservata mentre, stando agli aggiornamenti di ieri pomeriggio, le condizioni del lavoratore si erano stabilizzate: l’uomo non è in pericolo di vita anche se rimane sempre ricoverato all’ospedale senese dove sta continuando il decorso diagnostico terapeutico. Presenti ieri l’altro sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Arezzo: gli agenti della municipale hanno provveduto a controllare la viabilità nella zona.