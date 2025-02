Opera biturgense trionfa a Malaga. La voce di Valentina Lodovini nel film dei giovanissimi attori

Una pellicola girata in Alta Valle del Tevere, con più di 60 bambini nelle vesti di attori e la nota attrice di Sansepolcro, Valentina Lodovini, che ha prestato la sua voce alla protagonista. Quanto basta per trionfare al "KidFestival", ovvero il festival internazionale del cinema di Malaga, in Spagna: "Alla ricerca di Rose" (questo il titolo), dei registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, si è portato a casa il prestigioso riconoscimento di "miglior film". A ritirare la statuetta, durante la serata di gala tenutasi al teatro "Antonio Gala", è stato lo stesso Lombardi, che ha ringraziato per il premio: "È uno dei giorni più belli della mia vita – ha detto - e questo è uno di quei premi che ogni regista sogna di stringere. Oggi il sogno è diventato per me realtà e devo tutto all’averci sempre creduto e al fantastico lavoro di squadra". Una squadra che ha avuto il suo baricentro a San Giustino Umbro, il Comune confinante, ma nella quale c’è anche una buona fetta di Sansepolcro, a cominciare dalla già ricordata Valentina Lodovini nelle vesti di doppiatrice, per proseguire con il dottor Elio Boriosi, dirigente scolastico del "Francesca Turrini Bufalini" e alcuni dei giovani interpreti provenienti dalla città pierfrancescana, che hanno frequentato la classe quarta della primaria di Cospaia ma che ora sono già alle medie inferiori.

Il ringraziamento si estende a Whiterose Pictures, al Ministero italiano dell’Istruzione; alla responsabile amministrativa della scuola, Sara Giacometti e alla coordinatrice, l’insegnante Loretta Zazzi, che dallo scorso giugno è anche assessore comunale alla cultura di San Giustino. Il film "made in Alta Valle del Tevere", ma con la macchina da presa arrivata anche alla Verna, è ambientato nell’ipotetico 2029: un gruppo di bambini, dopo un evento misterioso, si ritrova a fare i conti con un mondo senza adulti, elettricità e tecnologia e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta sulla Terra: "Rose".

I protagonisti della storia intraprendono un viaggio alla scoperta di loro stessi, di una natura incontaminata e alla ricerca di una figura materna. Gli oltre 60 attori che avevano sotto i 10 anni costituiscono poi una particolarità da guinness: si tratta infatti dell’unico film al mondo con un cast di soli bambini, oltre a vantare la collaborazione dell’attrice Valentina Lodovini che presta la voce a Rose.