"Omaggio broccione" a Calvino: stasera il concerto a Casa Bruschi

Le festività alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia. Stasera mercoledì 27 dicembre alle 21, ci sarà il concerto dell’Accademia dei Broccioni dedicato agli amanti di musica barocca.

"Alò... C’è ‘na nebbia che ’nse vede de qui e lì! - Le città invisibili: un omaggio broccione a Italo Calvino nel centenario della nascita" avrà in Debora Minà la voce recitante, Nicola Barbagli oboe e flauti, Claudia Anichini oboe, Paolo Cantamessa al violino e viola, Marta Lazzeri, Laura Mirri, Gabriella Colombo, Amedeo Scorcelletti e Fabiana Russo al violino, Andrea Lattarulo, Nicolò Degl’Innocenti al violoncello e Alessio Nocentini al clavicembalo.

Quest’anno ogni città invisibile avrà un compositore e una nazione: Henry Purcell, Domenico Cimarosa, Mozart, Bach e i suoi figli, Antonio Salieri, Michael Praetorius e molti altri.

Dopo il successo riscosso, prosegue nel periodo delle feste "Scatti da collezione": agli appassionati di fotografia che vorranno catturare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, sarà offerto in omaggio un catalogo della mostra "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari", oltre all’ingresso gratuito sarà consegnato un dono natalizio.

Le foto saranno poi selezionate e postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori. In linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, Casa Bruschi domenica 31 dicembre sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

In occasione del fine settimana della Befana, il 6 gennaio, come ogni prima domenica del mese, verrà offerto l’ingresso gratuito alla collezione e attività per bambini e ragazzi. Per iniziare nel migliore dei modi il 2024, Casa Bruschi sarà aperta anche il 1° gennaio dalle 15 alle 18. Acquistabili e inoltre la tessera Amico di Casa Bruschi 2024 con accessi privilegiati.