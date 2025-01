Omac cresce e investe. In arrivo dal Giappone un gioiello di tecnologia meccanica

Arezzo, 7 gennaio 2025 – L’azienda Omac di Porrena di Poppi, da oltre 40 anni eccellenza provinciale nel settore della meccanica di precisione, continua ad investire e lo fa soprattutto nella produzione cosiddetta “a luci spente e senza presidio”.

Dopo l’acquisto di un primo innovativo macchinario prodotto direttamente in Giappone, proprio in questi giorni è in arrivo un secondo colosso meccanico che garantirà una maggiore flessibilità nell’organizzazione aziendale, con lo spostamento dei lavori di lunga durata negli orari notturni, non essendo necessaria una supervisione.

Si tratta del Variaxis I-700 NEO Multi Pallet Pool un gioiello di ingegneria meccanica che proietta l’azienda verso il futuro. L’obiettivo è quello di assicurare agli operatori qualificati un pieno coinvolgimento e una maggiore concentrazione nel lavoro diurno, in cui invece è richiesta e indispensabile loro presenza davanti ai macchinari.

“Siamo partiti in un piccolo garage, sotto casa, con un solo macchinario e con la famiglia che era l’unica forza lavoro della piccola OMAC, ovvero i miei genitori e mia moglie – ha raccontato il titolare Fabio Mangani – alla soglia dei miei 70 anni posso dire di aver realizzato un sogno, con tante difficoltà superate grazie ad una mentalità sempre ottimista e soprattutto di prospettiva.

Abbiamo continuato ad investire, anche negli anni in cui l’economia era in crisi e il nostro fatturato era in calo: ci abbiamo creduto, abbiamo guardato avanti e la Omac di oggi ci da ragione”.

“L’obiettivo è quello di continuare a crescere e di farlo al passo con i tempi – ha aggiunto Giampiero Laurenzano, che lavora da anni in azienda al fianco di Mangani – ci stiamo allineando al modello industria 5.0, che punta a valorizzare il ruolo umano integrando l’intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate, per creare processi più personalizzati e soprattutto più sostenibili, con meno sprechi e meno consumi.

L’arrivo di due nuovi macchinari così innovativi in pochi mesi, segna un nuovo punto di partenza verso traguardi futuri, ancora più ambiziosi”. Ma OMAC ormai non è più solo un punto di riferimento per il territorio in termini produttivi, l’azienda infatti è presente in numerosi progetti sociali e continua a trainare l’associazione sportiva Vbc Arnopolis verso traguardi importanti, con un settore giovanile in crescita, la promozione di un camp estivo che abbraccia i giovani del territorio e che non punta solo ad intrattenere ma anche e soprattutto ad educare attraverso lo sport con professionisti del settore.

OMAC è infine main sponsor della prima squadra dell’Arnopolis, la OMAC Active, che prende il nome dall’azienda e che da 3 anni milita nel campionato nazionale di serie B.