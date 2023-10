Oggi l’addio a don Chiarabolli. Le sue missioni

Cortona piange la scomparsa di don Benito Chiarabolli storico e stimato parroco del territorio. Per anni ha guidato la comunità di Camucia e in questi ultimi anni quella di Pergo. Era ricoverato da circa un anno in una struttura sanitaria. Aveva 85 anni. Cortonese di nascita in molti lo ricordano come un instancabile promotore di iniziative. Parroco dal lontano 1961, dal 1978 ha guidato la chiesa del Cristo Re di Camucia collaborando con le tante realtà di volontariato a cominciare dalla Caritas, passando per la Misericordia, l’Avo, la Frates e molte altre.

È stato anche animatore instancabile dell’oratorio e animatore anche dell’associazione Ami.Mo, insieme all’allora viceparroco congolese Jean Marie Katentu Nkomanmia. Come Parrocchia di Cristo Re don Benito ha costruito un Centro di formazione professionale per il reinserimento sociale e civile dei giovani di strada ed ex-soldati della guerra civile.

Nel 2018, per decisione della curia, fu trasferito a Pergo. "Un ringraziamento a questo sacerdote che ha donato la sua vita per questo popolo, fino alla fine" ha scritto la comunità pastorale di Camucia. Stamani alle 11 il vescovo Andrea Migliavacca presiederà le esequie nella chiesa del Cristo Re a Camucia.

La.Lu.