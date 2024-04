Obiettivo Terra premia le foreste casentinesi

Una foto del Parco delle Foreste Casentinesi premiata ad "Obiettivo Terra" 2024, concorso fotografico nazionale. La foto in questione è stata scattata da Fabio Savini che ha immortalato una rana che sorveglia le lunghe filature di uova deposte sott’acqua. L’ambito riconoscimento è stato conferito da Rocky Malatesta Vice Presidente di Federparchi alla presenza del giornalista Edoardo Sassi, componente della giuria di esperti. Il concorso fotografico, giunto quest’anno alla quindicesima edizione, è dedicato alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico culturali e sociali delle aree protette d’Italia ed è promosso dalla fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. "Obiettivo Terra", che ha avuto un riscontro eccezionale per numero di partecipanti e qualità delle immagini candidate si propone di celebrare la 55esima Giornata Mondiale della Madre Terra che si festeggia il 22 aprile in tutto il mondo e rappresenta un punto di svolta nell’utilizzo della fotografia come strumento di sensibilizzazione e azione ambientale per la protezione delle aree naturali. Organizzato annualmente, questo evento ha attirato l’attenzione nazionale ed internazionale, dimostrando l’urgenza di interventi concreti per la tutela del patrimonio naturale. Attraverso la distribuzione delle fotografie vincitrici in calendari e in pubblicazioni,, il concorso amplifica il messaggio di conservazione e sensibilizzazione, raggiungendo un pubblico globale e influenzando positivamente la percezione e le politiche ambientali.

