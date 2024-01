Obiettivo sicurezza in centro. Impianti di illuminazione su tre passaggi pedonali

SANSEPOLCRO

Da alcuni giorni – e come anticipato a suo tempo dall’amministrazione – sono in funzione gli impianti di illuminazione su tre passaggi pedonali del centro urbano di Sansepolcro, posizionati in tratti caratterizzati da una intensa circolazione veicolare. L’obiettivo è facilmente intuibile: alzare il livello di sicurezza negli attraversamenti pedonali sul territorio urbano. Questa la motivazione che ha spinto il Comune a intervenire per attuare un progetto dispiegato in diverse arterie cittadine. E’ stato così dato mandato all’ufficio tecnico di provvedere ad un piano di intervento che prevede l’illuminazione di alcuni passaggi pedonali particolarmente utilizzati, nei quali in passato si sono purtroppo verificati sinistri con danni alle persone e alle cose, soprattutto al calar della sera. Già a regime alcuni di questi interventi, portati a termine su via dei Malatesta all’altezza dell’incrocio con via del Petreto, su via dei Montefeltro nella zona dell’ex spaccio Buitoni e del Centro Commerciale Valtiberino e lungo via Senese Aretina, nella zona del "Little Bar" e di altri esercizi commerciali, compreso un supermercato. Specie lungo via dei Montefeltro, di incidenti con conseguenze a volte anche gravi se ne sono verificati diversi, a danno di pedoni investiti sulle strisce a causa anche della scarsa visibilità.

Ma altri quattro di questi interventi sono già programmati e saranno attuati a breve, anche perché già finanziati a bilancio. "Nell’ottica complessiva di garantire la sicurezza cittadina – spiega l’assessore Alessandro Rivi – sono comprese anche queste opere. Il transito di veicoli si è fatto sempre più massiccio e abbiamo così individuato punti strategici nei quali ci è sembrato doveroso mettere in atto supporti che alzino il livello di tutela per coloro che transitano sulle strisce e che nel contempo siano di avviso per chi è alla guida di auto, furgoni e mezzi pesanti. La raccomandazione per gli automobilisti è quella solita: guidare con la massima prudenza e di osservare rispetto nei confronti dei passanti. Ora c’è anche uno strumento in più, sul quale abbiamo investito risorse e che auspichiamo funga da deterrente per evitare spiacevoli incidenti verificatisi in passato". Non specifica l’assessore i punti nei quali verranno installati gli altri quattro impianti, anche se le idee sembrano abbastanza chiare: molto probabili una installazione in via del Prucino e un’altra nella zona del supermercato Coop, in viale Osimo.

C.R.