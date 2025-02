Obiettivo sicurezza in Casentino. Arrivano quattro nuovi carabinieri: "Contrasto più efficace ai reati"

Arrivano quattro carabinieri a rafforzare il territorio del Casentino e due saranno fissi a Bibbiena. Queste le importanti novità sul fronte sicurezza a seguito di un incontro che il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore alla sicurezza Francesco Frenos, hanno avuto con il capitano Domenico Gaudio, comandante della compagnia di Bibbiena. "La collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni rappresenta la forza del nostro territorio sul fronte della sicurezza - ha sottolineato Vagnoli - Stiamo assistendo ad un importante cambio di passo su questo aspetto, con un maggiore controllo del territorio. Come amministratori siamo soddisfatti di come i carabinieri stanno operando sul fronte della sicurezza, partendo proprio dalla stazione ferroviaria di Bibbiena dove c’è una loro costante presenza". Una particolare attenzione con tante pattuglie in circolazione è poi rivolta alla zona industriale.

"Qui la presenza di volanti è notevolmente aumentata - spiega il sindaco Vagnoli - e consente di avere maggiore serenità nei luoghi di lavoro. Anche sulle zone residenziali si sente la presenza importante delle forze dell’ordine. Le pattuglie sono triplicate e questo ha portato ad un calo degli eventi delittuosi in generale. L’incremento di personale ci fa un enorme piacere perché consente anche di continuare a monitorare, portando avanti sul territorio percorsi di vigilanza anche in collegamento con il sistema del controllo targhe in entrata e uscita dalla vallata a cui aderiamo con convinzione. Ringrazio il capitano Domenico Gaudio per il grande lavoro che sta svolgendo sul territorio". L’assessore Francesco Frenos punta l’attenzione anche sull’importanza della prevenzione. "L’organizzazione della sicurezza - dice - vanta una grande e proficua collaborazione tra tutte le forze dell’ordine del territorio, compresa la Polizia Municipale. Questa collaborazione è alla base di un percorso di sorveglianza e controllo del territorio del quale stiamo raccogliendo i frutti. Accanto a questo è importante ricordare anche l’enorme lavoro di prevenzione che viene attivato attraverso incontri mirati con gli anziani sul tema truffe, con i ragazzi delle scuole sui temi della legalità e dell’uso di stupefacenti.