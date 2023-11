"Nuovo Sportello Confconsumatori Toscana a Camucia, Arezzo"

Confconsumatori Toscana ha un nuovo sportello in provincia di Arezzo. È stato appena aperto a Cortona. Si trova in piazza Europa 9A a Camucia ed aperto tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Il responsabile dello sportello è l’avvocato Filippo Billi. I cittadini consumatori alle prese con le tematiche più rilevanti come, ad esempio, casi riguardanti la telefonia, le forniture di energia, i contratti bancari, i mutui, gli investimenti, le assicurazioni, il commercio tradizionale e online, i prodotti difettosi e tanto altro, potranno prenotare un appuntamento chiamando il numero 347 5404215 oppure scrivendo a [email protected].

La.Lu.