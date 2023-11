Nuovo percorso per disabili nella piscina

FOIANO

Nuovo solidale pensato per i più fragili. La piscina comunale di Foiano della Chiana si arricchisce di un percorso per le persone con fragilità e disabilità: iniziano le attività di terapia multisistemica in acqua. "Si tratta di una terapia – dichiara Daniele Batani istruttore Tma – che, usando l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione e autismo a una relazione significativa, permette di entrare in contatto con bambini che presentano difficoltà sociali. La terapia, con 25 anni di esperienza e supportata da evidenze scientifiche, è indirizzata a bambini e non solo con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa – continua Batani – la Tma è multisistemica perché valuta ed interviene sui diversi sistemi funzionali del bambino, ossia sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, emotivo, senso-motorio e motivazionale".

"Dopo aver rinnovato la gestione grazie a Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto – dichiarano Elena Bigliazzi assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili e Gabriele Corei (nella foto) assessore alle politiche sociali – è stato messo in piedi un altro grande progetto dedicato ai bambini con disturbi della comunicazione e autismo assieme alla Cooperativa Tma". "Come amministrazione comunale – proseguono gli assessori – crediamo profondamente in questi progetti inclusivi per questo abbiamo anche deciso di sostenere le famiglie residenti nel nostro comune e che aderiranno al percorso Tma con un contributo speciale".