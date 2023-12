Nuovo parroco per Badia Tedalda. Ardita Rios nominato dal vescovo

BADIA TEDALDA

Don Juan Carlos Ardita Rios è il nuovo parroco delle comunità religiose di Badia Tedalda, Ca’ Raffaello, Colcellalto, Pratieghi, San Gianni e Santa Sofia. Sostituisce don Giancarlo Gatteschi e a nominarlo è stato il vescovo diocesano, monsignor Andrea Migliavacca, che gli ha affiancato come vicario don Varghese Neduvelil, che finora ricopriva lo stesso incarico a Marciano della Chiana, Badicorte e Cesa. L’ingresso dei due nuovi sacerdoti è in programma venerdì 5 gennaio alle 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Badia Tedalda. È opportuno ricordare che don Juan Carlos, 56 anni e originario di Barranquilla, in Colombia, è già parroco di Santo Stefano Protomartire (la Collegiata) di Pieve Santo Stefano, dove è arrivato una decina di anni; manterrà pertanto questo incarico, non dimenticando che la domenica pomeriggio fornisce un importante aiuto nella celebrazione delle Sante Messe anche a Caprese Michelangelo. Prete giovane e dinamico, capace di dare precise letture al mondo attuale, don Juan Carlos si è subito integrato nella realtà di Pieve, impegnandosi ben oltre i doveri quotidiani della fede cattolica e cercando di dare il suo contributo per rendere attivo il paese anche in parrocchia. Ha saputo con il tempo guadagnarsi la fiducia e l’affetto della gente, tanto che lui stesso si considera oramai un pievano. Siamo quindi certi del fatto che anche a Badia Tedalda farà altrettanto, compatibilmente con i suoi impegni, che d’ora in poi aumenteranno, essendo di fatto divenuto il parroco di due Comuni con un territorio abbastanza vasto. A Badia sono pronti per dargli il benvenuto.

C.R.