Nuovo parco a Bibbiena Stazione Ospiterà ludoteca e spazi giochi Ci sarà anche un punto pic-nic

Tutto pronto per il taglio del nastro del nuovo parco del centro sociale a Bibbiena Stazione. Sabato 25 marzo dalle ore 16 infatti, ci sarà l’inaugurazione della corposa riqualificazione fatta dall’amministrazione. La giornata sarà una vera e propria festa per la comunità e soprattutto i più giovani visto che oltre alla premiazione del concorso sul titolo del parco promosso in collaborazione con l’istituto comprensivo di Bibbiena, ci sarà anche uno spettacolo della compagnia di Teatro Nata, il primo trofeo di calcetto per bambini sul campetto nuovo, una dimostrazione di basket e per finire musica e una merenda per tutti i bambini. Un momento importante visto che quella di Bibbiena Stazione è la quindicesima area verde attrezzata all’interno del territorio comunale e per la quale l’amministrazione ha investito circa 100 mila euro proprio per la sua collocazione strategica in un’area densamente abitata. "Questo di Bibbiena Stazione è un quartiere molto importante per il comune, il motivo per il quale abbiamo voluto investire risorse per recuperare un’area di socialità e incontro come questa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali – ci sono spazi per tutti, dagli anziani ai bambini piccolissimi fino agli adolescenti, spazi per il pic nic domenicale, l’area cani".

All’interno del parco ci sono: una nuova area giochi per i bambini più piccoli con il tappeto anti urto e giochi omologati e sicuri, area calcetto, area basket, l’innovativo tecno ball, la ludoteca e la biblioteca realizzata dalla Pro Loco con il coinvolgimento dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Bibbiena, un’ampia e organizzata area pic-nic per le famiglie e l’area dedicata agli amici a quattro zampe. "Partiranno a breve altri lavori di riqualificazione su aree preesistenti come quella in via Giotto a Soci, ma anche interventi ex novo come quello nella zona Castellare a Bibbiena dove sorgerà una nuova aree verde con un investimento di 60 mila euro, stessa cosa a Freggina un’area pic-nic per il turismo e gli abitanti del comune – conclude Caporali- ringrazio gli uffici per la dimostrazione di efficienza e di capacità di intercettare bisogni",.