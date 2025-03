Nuovo nome in Giunta. La nomina di Brandi

MONTEVARCHI Nuovo assessore in Giunta a Montevarchi. E’ Giacomo Brandi, 52 anni, consulente commerciale per un’azienda di telecomunicazioni, nominato dal Silvia Chiassai Martini che gli ha assegnato Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Cultura, Servizi essenziali e Decoro urbano. Eletto in Consiglio comunale nel 2021 per la lista "Silvia Sindaco" è stato anche vicepresidente del parlamentino ed assume un incarico chiave in settori strategici e di primaria importanza per la città. Si occuperà di gestire i comparti delle opere pubbliche e delle politiche ambientali, che la prima cittadina aveva avocato a sé dopo l’uscita di scena di Lorenzo Posfortunato. Dovrà curare inoltre i rapporti con i gestori dei principali servizi, dai rifiuti con Sei Toscana, fino a Centria e Publiacqua, e assicurare a Montevarchi un’immagine decorosa, occupandosi della manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico, dei cimiteri comunali, della riqualificazione degli spazi urbani e degli eventi culturali. Nell’augurargli buon lavoro, il sindaco ha aggiunto: "Sono certa che svolgerà l’incarico con serietà e dedizione, come ha svolto quello di consigliere e convinta che con capacità e impegno darà un importante contributo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti al servizio della nostra comunità, sempre con senso di responsabilità e appartenenza". Dal canto suo Brandi ha ringraziato la titolare del municipio per la fiducia e la stima e l’esecutivo e i consiglieri di maggioranza per il sostegno: "Quattro anni fa – ha concluso - ho deciso di mettermi a disposizione della comunità, e in questi anni da consigliere ho avuto modo di conoscere le dinamiche amministrative e ora si prospetta un ruolo ancora più impegnativo".