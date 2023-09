Nuovo multipiano. Parcheggio da 150 posti in piazza Mazzini. Via all’incontro tecnico

Si va verso la realizzazione del parcheggio multipiano a Cortona? Gli step appena annunciati dall’amministrazione sembrerebbero andare in questa direzione. Il Comune ha annunciato che è stato appena convocato un tavolo tecnico con la società intenzionata a realizzare il parcheggio.

Il parcheggio in questione è un’idea di cui si sente parlare da molti anni e che dovrebbe essere realizzata attraverso un project financing. L’area interessata è quella di Piazza Mazzini meglio conosciuta come porta Colonia.

Dopo le attività di indagine portate avanti nel sottosuolo, attraverso il georadar, su incarico del Comune di Cortona, si va, dunque, verso un primo incontro per la discussione del progetto.

Una convocazione che arriva proprio dalla società privata interessata, che vorrebbe così passare dalle intenzioni ai fatti in tempi brevi.

Il Comune ha, per altro, nel cassetto un progetto donato da un privato cittadino, l’avvocato Nicodemo Settembrini, che aveva deciso di incaricare l’architetto cortonese Enrico Lavagnino di redigere una prima pianificazione di fattibilità.

Il parcheggio multipiano dovrebbe ospitare almeno 150 posti ed è stato pensato completamente interrato, proprio al di sotto di Piazza Mazzini. Stando al progetto dell’architetto Lavagnini l’impatto visivo potrebbe essere praticamente nullo e i dislivelli esistenti, come già realizzato nel parcheggio dello Spirito Santo, potrebbero essere rivestiti in muratura con la copertura di vegetazione.

A quel punto la piazza, una volta liberata dalla sosta auto, potrebbe essere trasformata nel terminal per autobus di linea e autobus turistici. Attualmente i pullman si fermano nell’area più a valle e disagevole di piazza del Mercato, che potrebbe riappropriarsi di ulteriori 20 posti auto.

Oltre 4 milioni di euro l’investimento complessivo da mettere in conto. La ditta che si aggiudicherà il lavoro gestirà il parcheggio a pagamento per almeno 25 anni. "Apprendiamo con favore questa iniziativa imprenditoriale che va nella direzione auspicata dall’amministrazione- spiega il sindaco Luciano Meoni - le indagini che abbiamo finanziato per lo studio del sottosuolo hanno favorito questo avanzamento del progetto. Si tratta di un primo passo, fino ad ora non erano mai state avanzate richieste simili, il progetto sarà valutato insieme a tutti gli organi competenti sui vari profili, sia urbanistici che ambientali e di tutela del patrimonio storico artistico della città".

A tal proposito un primo si di massima al progetto del parcheggio era già stato espresso dalla stessa Soprintendenza. “In questi mesi- prosegue Meoni - l’amministrazione comunale ha portato avanti numerose iniziative di riqualificazione del centro, in un contesto non semplice dovuto all’aumento dei costi e all’inflazione sui materiali per le costruzioni. Prendiamo atto che c’è una proposta di realizzare questa opera strategica, sulla quale porremo la nostra massima attenzione”.