Nuovo look per la scuola primaria “Anna Frank” di Indicatore

Arezzo, 16 settembre 2024 – Si apre con una bella novità l'anno scolastico per le alunne e gli alunni della scuola primaria “Anna Frank” di Indicatore. Questa mattina al loro ritorno in classe dopo le vacanze estive hanno trovato ad accoglierli un edificio esternamente rinnovato e riqualificato, più armonico ed accogliente, grazie ad un intervento di ritinteggiatura delle facciate atte a ravvivare l'immagine complessiva della struttura.

Una manutenzione ordinaria che ha comportato un investimento complessivo di 34mila euro, di cui si sono fatte interamente carico le ditte aretine Thermo Cappotti srl e Milani Colori.

“Una donazione generosa e importante per la quale siamo estremamente grati, e che rappresenta anche una conferma ulteriore della sinergia costruttiva tra pubblico e privato che sempre più sta caratterizzando Arezzo come città-comunità, sensibile ed attenta alle esigenze più diffuse. Il benessere di studenti ed insegnanti sta alla base del migliore risultato educativo, e una scuola più bella senza dubbio rende questo più possibile”, ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti.

“Queste lavorazioni si aggiungono a quanto già realizzato dall’Amministrazione già nel 2022 con il rifacimento dell’impianto termico e la sostituzione di tutti gli infissi dell’immobile per un investimento pari a 220mila euro. E’ prioritario garantire la migliore manutenzione degli edifici scolastici e renderli il più funzionali ed accoglienti possibile sia per gli alunni che per i docenti, così come è fondamentale assicurarne la sicurezza e l'incolumità attraverso la manutenzione.

Questo intervento di riqualificazione esterna della scuola primaria di Indicatore risponde pienamente a questa necessità”, ha commentato l’assessore Alessandro Casi.