Nuovo asilo di via Colombo per 50 bimbi. Due milioni e un edificio ecosostenibile

Sta per aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Colombo, pensato e realizzato secondo i criteri più aggiornati in tema di sicurezza e sostenibilità, in grado di accogliere in tutto 50 bambini.

"L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare un edificio più funzionale, accessibile, ecosostenibile, altamente efficiente a livello energetico e con spazi esterni più ampi e vivibili, destinato a sostituire la vecchia struttura di via Masaccio", ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi. "Un investimento di 1 milione e 800mila euro, finanziato nell’ambito del Pnrr, che consentirà alla città di avere una struttura scolastica all’avanguardia".

"Con il nuovo asilo Colombo si ridurrà in maniera sensibile la percentuale delle liste di attesa" ha sottolineato il vicesindaco Lucia Tanti.

La scuola sorgerà tra via Colombo e via del Vingone e sarà su un unico piano di forma rettangolare, costruito con materiali e tecniche di bioedilizia, sfruttando prevalentemente il legno per le strutture portanti orizzontali, mentre le strutture in elevazione saranno in cemento armato. In copertura è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici con una potenza di circa 30 KW, per rendere autosufficiente l’immobile a livello energetico.