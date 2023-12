Nuovo asilo da inizio anno. Ok al progetto

BIBBIENA

Nel nuovo anno partiranno i lavori per il nuovo asilo nido di Bibbiena Stazione, che farà salire a 120 i posti per i bambini della cittadina casentinese. E’ stato infatti approvato dalla giunta il progetto esecutivo. "La ditta esecutrice dei lavori – spiega il sindaco Filippo Vagnoli – è stata individuata con una procedura del Ministero attraverso Invitalia. L’inizio dei lavori previsto per il 2024". Una struttura completamente nuova e all’avanguardia. "Ci saranno ampi spazi per i bimbi – spiega Vagnoli – e emissioni zero nell’atmosfera da parte della struttura. La zona individuata è un terreno di proprietà pubblica posto in prossimità di piazza Avis, un luogo quindi strategico per la popolazione. L’investimento in questa struttura sarà di oltre 1 milione di euro con risorse del Pnrr. L’asilo sarà di 600 metri quadrati con ampi spazi esterni di circa 800 metri quadrati. All’interno aule, laboratorio, cucina e uno spazio polifunzionale".

"Questo nuovo asilo nido – dice Francesca Nassini assessore alla pubblica istruzione – significa una nuova opportunità per le famiglie del territorio che avranno 120 posti disponibili. Un grande traguardo che abbiamo pianificato e cercato con un grande lavoro di squadra e tra diversi assessorati e uffici. Se intendiamo sostenere la natalità e soprattutto aiutare le famiglie nella difficile conciliazione dei tempi di lavoro e di cura si rendeva necessario un progetto forte che abbiamo voluto, cercato, pianificato e progettato. E’ davvero un momento importante per la nostra comunità". Con l’asilo nido di Bibbiena Stazione, infatti, l’amministrazione raddoppia il sostegno ai genitori con 60 posti aggiuntivi e quindi 120 posti totali a disposizione delle famiglie nel Comune di Bibbiena.