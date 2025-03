Nuovo asfalto per 220mila euro. Centro e frazioni con strade sicure

Asfaltature per 220 mila euro per riqualificare e aumentare la sicurezza stradale nel centro del paese ed anche nei borghi. Una strategia del Comune di Capolona per cercare di far restare a vivere e lavorare più gente possibile nel suo territorio, compresi i centri più piccoli e isolati. I lavori alla viabilità, voluti dal Comune di Capolona, si sono conclusi in questo mese di marzo ed hanno interessato in particolare via Petrarca nel centro di Capolona, la strada che da Cafaggio porta a Pieve San Giovanni e il collegamento viario tra San Martino e Bibbiano con la bitumatura della strada bianca. "L’investimento nella manutenzione stradale è una priorità per la nostra amministrazione comunale - ha detto il sindaco Mario Francesconi - E con questo ultimo lavoro confermiamo il nostro impegno attraverso interventi mirati perché le condizioni della viabilità incidono sulla sicurezza, sulla qualità della vita dei nostri cittadini, sul mantenere popolate e vissute anche da giovani le varie località ed anche i borghi più piccoli e sparsi per il nostro Comune". Un impegno, che nonostante il continuo aumento dei prezzi per le asfaltature, l’amministrazione comunale vuol portare avanti negli anni con interventi mirati. "Nel nostro territorio - spiega Francesconi - ci sono oltre 60 chilometri di strade da manutenere e oggi è sempre più difficile per un bilancio che deve fare i conti con un pesantissimo aumento dei prezzi per le asfaltature, con il bitume che, andando avanti di questo passo, rischia di diventare prezioso come il petrolio da cui deriva. Tuttavia cerchiamo di portare a conclusione queste operazioni e questo grazie anche agli uffici comunali e alla polizia municipale, che lavorano in sinergia, valutando tutte le situazioni per poi arrivare a realizzare interventi importanti come questo".

So.Fa.