Nuovi ingressi alla Milani Giardini

Quindici anni di attività per la Milani Giardini. L’azienda valdarnese, fondata nel 2010 dai fratelli Andrea e Alessio Milani, ha raggiunto l’importante anniversario nel 2025 e festeggia il traguardo in un momento di particolare dinamismo tra nuove assunzioni, investimenti e sviluppo dei servizi collegati al verde.

Il quindicesimo anniversario troverà il proprio cuore nel taglio del nastro della nuova sede tra Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna che, circondata da oltre quattro ettari di terreno in gran parte destinati a oliveti, sarà inaugurata in autunno e sarà sviluppata tra centoquaranta metri quadrati di uffici e seicento metri quadrati di magazzini per ospitare la flotta aziendale con oltre cinquanta mezzi per ogni tipologia di lavoro per la realizzazione e manutenzione del verde.

La nuova sede diventerà un centro strategico per lo sviluppo di servizi che, oltre al tradizionale giardinaggio, comprendono le più recenti evoluzioni di "architettura paesaggistica" del Landscape Designer o di Green Factory per la realizzazione di verde verticale o di verde pensile nei distretti urbani, commerciali e industriali, un ambito dove la Milani Giardini già collabora con numerose imprese soprattutto nei settori di moda e alta moda.

In questo percorso di crescita è rientrato anche un costante ampliamento dell’organico con nuove assunzioni concluse nel 2024 e con un ciclo di ulteriori inserimenti previsti anche nel 2025 per diverse divisioni operative. La Milani Giardini cerca tre persone da impiegare nella manutenzione del verde e nell’idraulica, con esperienza minima, ma la formazione avverrà sul campo. Richiesta patente B o C. Candidatura ad: [email protected] o chiamare in azienda.