Nuovi campi da basket. Il debutto con Giani

SAN GIOVANNI

Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i nuovi campi da basket di via Bolzano a San Giovanni, adiacenti al Palagalli. E’ stata l’associazione Calamita a provvedere a rimettere a nuovo l’area sportiva, che è stata ripulita. Riverniciata la pavimentazione e sistemati i canestri. Insomma, un restyling completo. Al taglio del nastro hanno preso parte, oltre al presidente dell’associazione Vincenzo Lorenzini, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia Alessandro Polcri e il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi. Il rettore della Basilica di Santa Maria delle Grazie Don Luigi Torniai ha impartito la tradizionale benedizione. La struttura, dotata di due grandi campi da pallacanestro ad ingresso libero, accoglie ogni giorno ragazzi e ragazze che si ritrovano per passare qualche ora in compagnia praticando sana attività fisica.

In occasione dell’inaugurazione, è stato annunciato che il Comune di San Giovanni si è aggiudicato il bando regionale per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive. Il contributo ottenuto ammonta a 360mila euro, un altro passo per l’implementazione della Cittadella dello sport e per la realizzazione di una nuova palestra ad uso scolastico in collaborazione con la società Palagalli. Prende quindi ancora più forma l’area sportiva a nord della città che, oltre alle strutture di pallacanestro, comprende anche il centro sportivo intitolato a Graziano Gioli, con un campo di calcio a 11 e un terreno in sintetico, lo stadio Virgilio Fedini, il centro sportivo intitolato a Ivo Giorgi, al cui interno c’è anche il pallone tensostatico. Sono centinaia i ragazzi che, ogni settimana, prendono d’assalto i vari impianti.