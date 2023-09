Nuova sala della musica. Via al restauro dell’edificio: riferimento per la cultura

Un polo di interesse culturale riservato alle 7 note. Sorgerà a San Giovanni grazie ai lavori di ristrutturazione della Sala della Musica, il complesso di piazza della Libertà da sempre punto di riferimento delle realtà associative cittadine. Il cantiere aprirà i battenti domani per chiuderli entro la primavera del prossimo anno e uomini e mezzi dovranno realizzare la manutenzione straordinaria della copertura della palazzina, partendo dal rifacimento dei controsoffitti, per poi passare al ripristino dei pavimenti del piano terra, procedere al restauro dei servizi igienici esistenti, a cui se ne aggiungerà uno nuovo, e alla sostituzione degli infissi dalla parte prospiciente il chiasso. Il salone principale poi verrà dotato di pannelli fonoassorbenti per garantire un adeguato isolamento acustico e consentire ai musicisti di usufruirne nel modo migliore possibile. Com’è logico non mancheranno le nuove tecnologie, con l’installazione delle apparecchiature necessarie per la trasmissione audio e video di manifestazioni e concerti. Un’opera attesa e che avrà un costo di 270 mila euro, di cui 218 mila messi a disposizione dal Ministero della Cultura nel quadro del fondo dedicato a interventi di promozione, tutela e utilizzo del patrimonio materiale e immateriale. Proprio in linea con il progetto dell’amministrazione sangiovannese inserito nel piano complessivo di valorizzazione della storia e dell’identità cittadina e che consentirà di restituire alla collettività un luogo vocato alle attività musicali, implementandone le dotazioni e " incrementandone le opportunità di fruizione socio - culturale, anche con modalità innovative". Un ambiente aperto a cittadini e associazioni che operano nell’ambito musicale e non solo. Del resto la Sala della Musica, il cui nome deriva dall’avere al suo interno le sedi del Concerto Comunale di San Giovanni e dell’Accademia Musicale Valdarnese, che qui svolgono didattica, produzione e attività specifiche, è da anni uno spazio condiviso e ha accolto diverse iniziative promosse dal Comune e da enti e onlus di volontariato.

Finora lo stabile è stato sede anche di alcune associazioni, tra cui quella Nazionale dei Carabinieri, che sono state trasferite in altri edifici comunali fino alla conclusione dei lavori. A proposito, occhio alle modifiche al traffico nella zona del cantiere: dalle 7 di domani e sino alla mezzanotte del 31 gennaio 2024 i veicoli non potranno circolare in via della Pieve, nel tratto compreso tra il numero civico 30 e via Roma, e sarà vietato il passaggio dei pedoni sul marciapiede della piazza davanti all’immobile. Cancellati inoltre 4 posti auto dal parcheggio antistante. Ogni modifica verrà segnalata dalla Municipale che raccomanda di osservare con attenzione le indicazioni per non incappare in multe salate.