Nuova rotonda: ci pensa un’azienda. Patto Comune-Ceia per Viciomaggio

Partiranno lunedì i lavori per la nuova rotatoria all’interno della frazione di Viciomaggio. Si tratta di un’opera pubblica strategica attesa dalla popolazione che migliorerà la viabilità in questa centro abitato, tra i più importanti del Comune di Civitella in Val di Chiana, sia per numero di abitanti che per le realtà imprenditoriali. L’intervento è suddiviso in vari step: inizierà con la riqualificazione di via dell’Oppiarello per concludersi con la creazione della rotatoria prevista entro aprile 2025. La particolarità riguarda i lavori che saranno realizzati da Ceia a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti nel piano attuativo 197. "Sono molteplici i benefici derivanti dalla nuova opera pubblica – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Ivano Capacci – Innanzitutto è previsto l’allargamento e l’asfaltatura di via dell’Oppiarello così come la riduzione della velocità di transito sulla Strada Provinciale 21 di Pescaiola, con una maggiore visibilità e facilità di immissione dei veicoli provenienti da via dell’Oppiarello. Sarà poi realizzato un marciapiede pedonale ed è prevista l’eliminazione dei sostegni delle linee aeree del telefono e della corrente elettrica, con la regimazione delle acque piovane di via dell’Oppiarello con la realizzazione di una nuova fognatura".

La realizzazione di questo progetto trova fondamento nelle attuali situazioni relative ai flussi veicolari che rendono problematica la fluidità della circolazione a discapito della qualità ambientale e della sicurezza stradale. L’obiettivo di questa infrastruttura è dunque quello di migliorare la sicurezza del traffico veicolare e la sicurezza pedonale. La nuova rotatoria ha come obiettivo quello di migliore le condizioni di traffico della vicina zona artigianale-industriale.

"Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per aumentare la sicurezza del traffico veicolare sul nostro territorio per i cittadini – commenta il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi – Quello in partenza è un intervento importante, finalizzato a rendere più scorrevole e sicura la viabilità su una delle principali arterie di traffico della nostra frazione, la strada provinciale 21 di Pescaiola. Un intervento veramente strategico per il territorio".

M.M.