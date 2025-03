Nuova mensa scolastica per l’Istituto Comprensivo Magiotti di Montevarchi

Arezzo, 19 marzo 2025 – La scuola dell’infanzia e la primaria dell’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti di Montevarchi avranno presto una nuova mensa scolastica, progettata per rispondere alle esigenze del numeroso polo scolastico. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, si distingue per l'attenzione alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Il nuovo refettorio, costruito con materiali moderni e a basso impatto ambientale, potrà accogliere fino a 225 bambini in tre turni da massimo 85 ciascuno. L’edificio sorge accanto alla palestra, in corrispondenza dell’area pavimentata che separa il corpo palestra dalla scuola secondaria di primo grado.

Al suo interno sono stati realizzati un locale per la distribuzione dei pasti, un'area lavaggio e servizi igienici. All’esterno, una tettoia garantirà un collegamento protetto tra la scuola dell’infanzia e la mensa, permettendo ai bambini di spostarsi al riparo dalle intemperie. Per assicurare la piena accessibilità, è stata inoltre costruita una rampa destinata alle persone con ridotte capacità motorie. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di 765.500 euro, di cui 588.500 finanziati attraverso i fondi del PNRR e 177.000 coperti da risorse comunali.

Ieri il sopralluogo del Sindaco Silvia Chiassai Martini, dell’Assessore ai lavori pubblici Giacomo Brandi, insieme ai tecnici comunali e alla dirigente dell’IC Magiotti Laura Debolini. “Abbiamo voluto fortemente partecipare al bando – ha dichiarato il Sindaco Chiassai Martini – per realizzare una mensa per questo polo scolastico così popoloso. Questa nuova struttura, moderna ed efficiente, risponde alle necessità della comunità scolastica e garantirà un servizio migliore per i nostri bambini”. L’Assessore Giacomo Brandi ha aggiunto: “Terminato il collaudo, contiamo di rendere operativa la mensa subito dopo le vacanze di Pasqua. È stato un lavoro importante, reso possibile grazie all’impegno di tutti gli uffici coinvolti”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica del Comprensivo Magiotti, professoressa Laura Debolini, che ha sottolineato come la nuova mensa rappresenti un passo significativo per migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti. Un investimento importante per gli studenti e per le loro famiglie.