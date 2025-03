Nuova mensa alla Magiotti

Nuova mensa scolastica all’Istituto Comprensivo "Raffaello Magiotti" di Montevarchi, un progetto fortemente voluto dal Comune e portato a termine grazie ad un investimento complessivo di 765.500 euro, di cui 588.500 arrivati dal Pnrr e 177 mila reperiti dalle casse del municipio. Sostenibilità ed efficienza energetica sono le caratteristiche del complesso a disposizione di 250 bambini, suddivisi in tre turni da 85, e aprirà i battenti dopo le vacanze di Pasqua. Il refettorio si sviluppa su 350 metri quadri e ospita locali per la distribuzione dei pasti, un’area lavaggio e servizi igienici, mentre all’esterno una tettoia consente un collegamento protetto con il plesso dell’infanzia e una rampa facilita l’accesso alle persone con difficoltà motorie. "E’ uno spazio totalmente nuovo – ha sottolineato il sindaco Silvia Chiassai Martini – pensato con particolare attenzione al comfort degli studenti e alla tutela dell’ambiente. L’edificio, infatti, dispone di luci a led, è costruito con materiali a basso impatto ambientale e dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto per la produzione di energia elettrica". La prima cittadina ha espresso grande soddisfazione, rivendicando il percorso di riqualificazione dei plessi esistenti e la realizzazione di nuovi "a testimonianza di quanto la nostra amministrazione in questi anni tiene a creare luoghi sicuri e gradevoli per la formazione e la crescita dei bambini". Dal canto suo il neo assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi ha ringraziato gli uffici comunali che con il loro lavoro riescono a rispettare la tempista stringente stabilita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infine la dirigente scolastica del Comprensivo montevarchino Laura Debolini, ha posto l’accento sul doppio vantaggio assicurato dalla mensa ad alunni e insegnanti: "Oltre ad aumentare il livello di adeguatezza durante le ore della refezione - ha affermato - permetterà di recuperare altri spazi all’interno della scuola".