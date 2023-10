Nuova casa dopo il crollo. Studenti al centro pastorale. Chiassai: "Soluzione ottimale"

di Marco Corsi

Un centinaio di studenti dell’indirizzo moda dell’IP Marconi di San Giovanni, dopo il crollo del solaio e del controsoffitto del plesso sangiovannese, hanno trovato "ospitalità" al Centro Pastorale "Guido Guerra" di via dei Mille a , di proprietà della parrocchia della Collegiata. L’immobile, che un tempo ospitava il cinema è stato recuperato su progetto dello studio Area Associati e inaugurato nel 2017. Si sviluppa su tre livelli. Ieri mattina il sindaco Silvia Chiassai Martini e gli assessori Bucciarelli e Nocentini hanno incontrato ragazzi e insegnanti, alla presenza anche del dirigente scolastico Roberto Santi. "Siamo soddisfatti – ha detto il primo cittadino – Quando si è verificato il problema all’Istituto Professionale, il preside ha scritto ai sindaci chiedendo aiuto per la situazione di emergenza che si era venuta a creare a pochi giorni dall’inizio della scuola. Era chiaro che qualunque intervento messo in campo dalla Provincia avrebbe avuto tempistiche lunghe, perché si tratta di lavori complessi. Quindi ci siamo adoperati". Silvia Chiassai ha sottolineato di aver già individuato questo edificio un paio d’anni fa, quando era presidente della Provincia.

"Cercavo locali che potessero permettere all’Isis Valdarno di spostare altrove alcuni indirizzi, in modo da consentire ai ragazzi di fare lezione e laboratorio in spazi più ampi. Adesso che è accaduto questo fatto abbiamo trovato una soluzione davvero ottimale. Voglio ringraziare Don Claudio Brandi per aver messo a disposizione questa struttura e ci stiamo muovendo per trovare altri locali ai 360 studenti che vivono disagi quotidiani a causa dell’inagibilità della loro scuola".

Il professor Santi, dopo aver ricordato che la sicurezza dei ragazzi viene prima di tutto, ha ricordato le criticità in atto.

"Questa è una prima risposta – ha detto – So che anche altri comuni si stanno dando da fare per trovare una soluzione agli altri 360 studenti della Marconi, che da oggi sono in Dad".

Nei giorni scorsi si è tenuta un’assemblea molto partecipata, alla presenza di 400 genitori. "E’ stata anche complicata, perché la scuola può dare risposte solo in termini di didattica. E’ emersa comunque l’assoluta necessità di fornire locali adeguati per gli altri quattro indirizzi". Il 5 ottobre il presidente della Provincia Alessandro Polcri sarà a San Giovanni.