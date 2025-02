Nuoto master, vince anche Pera Toons

Prime medaglie regionali del 2022 per l’Arezzo Nuoto. Il merito è dei nuotatori del settore Master, allenati da Massimo Bichi e capitanati da Massimiliano Genca: sono atleti con più di venticinque anni di età che hanno gareggiato a Livorno al Campionato Toscano e che hanno chiuso la prova con tre argenti e un bronzo. I tre atleti dell’Arezzo Nuoto in gara sono tutti riusciti a salire sul podio e, tra questi, è emersa soprattutto Chiara Fucini che, dopo aver conquistato nel 2021 il titolo di campionessa italiana negli 800 stile libero, ha arricchito il proprio medagliere con un doppio argento nei 200 stile libero e nei 1500 stile libero tra i Master25. Una prova positiva anche per Valentina Palazzi, argento nei 50 farfalla nei Master 30, poi una medaglia è arrivata anche con Alessandro Perugini, nome del noto fumettista Pera Toons, che ha vinto un bronzo nei 200 stile libero tra i Master 40. Tre medaglie di bronzo sono arrivate anche nelle staffette: nella 4x50 stile mista, nella 4x50 mista mista e infine nella 4x50 stile donne.