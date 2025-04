Notte magica a San Zeno. Il Toscana Tour saluta con la cena di gala. Indotto da 15 milioni

L’Arezzo Equestrian Centre si conferma eccellenza nel mondo equestre. Appena il tempo di chiudere il Toscana Tour, che vedrà il suo ultimo atto con il Gran Premio di oggi pomeriggio sul campo Boccaccio, che già Riccardo Boricchi con il suo team e con al fianco imprenditori del calibro di Guido Grimaldi è già proiettato ad altri grandi eventi. Tra cui il nuovo gioiello, il Longines Versilia Horse Show sponsorizzato da Giorgio Armani, che è stato presentato venerdì sera nella cena di gala a San Zeno. Tra i tavoli anche alcuni volti noti dello show business come l’attrice di "Che Dio ci aiuti" ed ex miss Italia Francesca Chillemi e Gessica Notaro, divenuta personaggio pubblico dopo lo sfregio al volto con l’acido compiuto dall’ex fidanzato nel 2017. In seguito è diventata attivista contro le violenze di genere e concorrente della trasmissione "Ballando con le stelle".

Presenti molti esponenti del mondo politico, dai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Gabriele Veneri e Marco Casucci, agli assessori comunali Federico Scapecchi, Alessandro Casi, Monica Manneschi e Alberto Merelli, tutti pronti a sostenere questi eventi equestri di altissimo livello che portano in città i big dell’equitazione a livello mondiale, ma anche tanta ricchezza. Solo per le cinque settimane di gare del Toscana Tour è stato calcolato un indotto di circa 15 milioni di euro.

Ora anche l’Italian Champions Tour e il Longines Versilia Horse Show, che si terrà a Lido di Camaiore dal 9 all’11 maggio, ma sempre organizzato dal team di Boricchi. A presentare l’evento Flavio Siniscalchi, capo del dipartimento per lo Sport, Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Valeria Panzironi, direttore Strategie, Progetti di Sviluppo e Shared Services di Sport e Salute, Armando Di Ruzza, responsabile Area B2C di Veronafiere, Marcello Pierucci, sindaco del Comune di Camaiore e Guido Grimaldi, socio fondatore di Italian Champions Tour.

"L’Italia si conferma un paese dalle grandi doti organizzative negli sport equestri - ha ricordato il presidente della Fise Marco Di Paola - e il Longines Versilia Horse Show Presented by Giorgio Armani ne è un’ulteriore conferma. Gli sport equestri internazionali saranno ancora una volta protagonisti con un evento che promette già dalla sua prima edizione di poter diventare un importante punto di riferimento per il nostro sport".

"Il Versilia Horse Show è la realizzazione di un sogno - ha detto l’imprenditore Guido Grimaldi - È il frutto di un’idea sviluppata insieme a Riccardo Boricchi. Un evento internazionale che ci sembrava impossibile realizzare ma che invece è diventato una splendida realtà. Sono certo che diventerà uno degli appuntamenti internazionali più importanti in Italia insieme a Piazza di Siena e la Coppa del Mondo a Fieracavalli a Verona".