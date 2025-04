Notte in musica. Casa del Vento al Circolo Aurora

Proseguono ad Arezzo gli eventi legati al 25 aprile tra musica, incontri e dibattiti. Un programma partito ieri ricchissimo e articolato su tre giornate che proseguirà oggi e domani unendo memoria, partecipazione, musica, cultura e convivialità, per celebrare la Festa della Liberazione e rinnovare l’impegno antifascista.

Oggi alle 17 alla Sala Soci Coop.fi di Viale Amendola, verrà presentata la ristampa del fascicolo "Modesta, mia madre", dedicato alla partigiana Modesta Rossi. Saranno presenti il figlio Mario Polletti e lo storico Giorgio Sacchetti. In mostra anche i disegni sulla pace realizzati dai bambini delle scuole primarie Masaccio e Sante Tani.

Stasera alle 20 il Circolo Aurora di piaza Sant’Agostino ospiterà un incontro conviviale (su prenotazione), seguito alle 20.30 da letture e riflessioni sulla Festa della Liberazione accompagnate dalle musiche di Francesco Pecchi. La serata si concluderà sempre al Circolo Aurora (e non in piazza Sant’Agostino come inizialmente previsto, in ottemperanza a quanto disposto dalle autorità) con il concerto dei Klinex in programma alle ore 21 e della storica band aretina Casa del Vento, a seguire alle 22. Il cambio di location in seguito ai 5 giorni di lutto nazionale proclamati dal Governo per la morte del Papa che invitano istituzioni, associazioni e cittadini a celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione con la massima sobrietà.

Domani domenica, alle 21 al Centro aggregazione sociale di Tortaia, verrà proiettato il documentario "Io sono qui – I giorni della Chiassa", con la partecipazione del regista Simone Grazzi e dei protagonisti del progetto, realizzato dal Nuovo Circolo 92 A.P.S. e dalla Brigata 25 Maggio. Sarà nuovamente visibile la mostra dei disegni sulla pace.

Le iniziative in programma fino a domani sono promosse da Anpi, Arci, Acli, Circolo Aurora, Cgil, Sezione Soci Coop.fi, Chimera Arcobaleno - Arcigay Arezzo, Oxfam, Associazione Pepe Mujica, Circolo Berlinguer, Centro Onda d’Urto, Centro aggregazione sociale Tortaia e Villa Severi, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Arezzo.

Angela Baldi